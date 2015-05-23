Министр: В Азербайджане связи между выпускниками и вузами не тесные

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "К сожалению, в Азербайджане в настоящее время связи выпускников с вузами недостаточно тесные". Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаиль Джаббаров на ярмарке труда азербайджанских студентов.

Министр отметил, что продуктивность системы образования зависит от вклада ее выпускников в социально-экономическое развитие страны: "Спрос на знания и навыки наших выпускников на рынке труда является показателем нашей деятельности. В работе в высшими учебными заведениями одним из основных приоритетов является обеспечение наших выпускников работой. В будущем эту деятельность следует усилить".

По словам М.Джаббарова, министерство образования является сторонником проведения в будущем встреч вузов с работодателями в формате круглого стола.