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    Министр: В Азербайджане связи между выпускниками и вузами не тесные

    В будущем этот процесс следует усилить

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "К сожалению, в Азербайджане в настоящее время связи выпускников с вузами недостаточно тесные". Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаиль Джаббаров на ярмарке труда азербайджанских студентов. 

    Министр отметил, что продуктивность системы образования зависит от вклада ее выпускников в социально-экономическое развитие страны: "Спрос на знания и навыки наших выпускников на рынке труда является показателем нашей деятельности. В работе в высшими учебными заведениями одним из основных приоритетов является обеспечение наших выпускников работой. В будущем эту деятельность следует усилить".

    По словам М.Джаббарова, министерство образования является сторонником проведения в будущем встреч вузов с работодателями  в формате круглого стола.  

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