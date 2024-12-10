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Министр: В Азербайджане разрабатывается новая модель групп SABAH

Министр: В Азербайджане разрабатывается новая модель групп SABAH В Азербайджане ведется работа над созданием новой модели групп SABAH, действующих в высших учебных заведениях.
Наука и образование
10 декабря 2024 г. 12:52
Министр: В Азербайджане разрабатывается новая модель групп SABAH

В Азербайджане ведется работа над созданием новой модели групп SABAH, действующих в высших учебных заведениях.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на открытии XXVII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей в Сумгайытском государственном университете.

Министр отметил, что традиционные группы SABAH были созданы в 2015 году с целью улучшения качества образования.

"Тогда Министерство образования посчитало необходимым создать отдельную группу для особо одаренных студентов. Несмотря на высокие показатели выпускников этих групп, за прошедшие годы вузы проделали значительный путь, поэтому требуется внедрение новой модели SABAH", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке SABAH qruplarının yeni modeli hazırlanır

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