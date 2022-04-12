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Министр утвердил программу дошкольного образования

Министр утвердил программу дошкольного образования Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Программы дошкольного образования (куррикулума)".
Наука и образование
12 апреля 2022 г. 12:42
Министр утвердил программу дошкольного образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Программы дошкольного образования (куррикулума)".

Как сообщает Report, согласно документу, были аннулированы "Программа дошкольного воспитания и обучения в дошкольных учреждениях", утвержденная Министерством образования в 1998 году, и "Программа дошкольного образования (куррикулум) в Азербайджанской Республике (3-6 лет)", утвержденная приказом министерства в 2012 году.

Институту образования, который возглавляет Руфат Азизов, поручено разработать методические рекомендации на основе утвержденной программы.

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