Министр утвердил программу дошкольного образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Программы дошкольного образования (куррикулума)".
Как сообщает Report, согласно документу, были аннулированы "Программа дошкольного воспитания и обучения в дошкольных учреждениях", утвержденная Министерством образования в 1998 году, и "Программа дошкольного образования (куррикулум) в Азербайджанской Республике (3-6 лет)", утвержденная приказом министерства в 2012 году.
Институту образования, который возглавляет Руфат Азизов, поручено разработать методические рекомендации на основе утвержденной программы.