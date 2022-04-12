Министр утвердил программу дошкольного образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Программы дошкольного образования (куррикулума)".

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Программы дошкольного образования (куррикулума)".

Как сообщает Report, согласно документу, были аннулированы "Программа дошкольного воспитания и обучения в дошкольных учреждениях", утвержденная Министерством образования в 1998 году, и "Программа дошкольного образования (куррикулум) в Азербайджанской Республике (3-6 лет)", утвержденная приказом министерства в 2012 году.

Институту образования, который возглавляет Руфат Азизов, поручено разработать методические рекомендации на основе утвержденной программы.