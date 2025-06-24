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Министр: Учителя возражают отправке на годовую стажировку студентов АГПУ 

Министр: Учителя возражают отправке на годовую стажировку студентов АГПУ  17:32
Наука и образование
24 июня 2025 г. 17:55
Министр: Учителя возражают отправке на годовую стажировку студентов АГПУ 

Преподаватели Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) выступили против отправки студентов на стажировку сроком на 1 год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VIII Международной образовательной конференции ADA.

Он отметил, что зарплата учителей зависит от количества аудиторных часов:

"В период прохождения студентами стажировки аудиторные часы преподавателей сокращаются, и это напрямую влияет на их зарплату. Мы хотели выделить на стажировку 1 полный год из 4-летнего учебного периода, однако преподаватели АГПУ выступили против, так как в таком случае придется уволить 25% учителей университета".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: ADPU-nun tələbələrinin aşağı kurslardan təcrübəyə göndərilməsinə müəllimləri etiraz edib

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