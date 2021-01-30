Министр: Учителя не будут подвергаться массовой вакцинации

Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос массового тестирования на COVID-19 и вакцинации учителей после 15 февраля.

Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос массового тестирования на COVID-19 и вакцинации учителей после 15 февраля.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос, Э.Амруллаев сказал:

"Учителя не будут подвергаться массовому тестированию COVID-19, как в предыдущие месяцы. Потому что тестирование является обязательным только в двух случаях: при наличии каких-либо симптомов и при контакте с коронавирусным больным. Массовое тестирование проводится, когда в школе зарегистрирован случай заражения. Мы думаем, что поэтапно проведем вакцинацию наших учителей старше 50 лет".