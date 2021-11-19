Министр: Учебник "История Победы" поступит в школы в ближайшие недели

12:04

"Учебник "История Победы" уже готов. Преподавание по нему будет вестись как продолжение факультативных занятий по истории Карабаха, которые были в прошлые годы".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время награждения победителей конкурса сочинений на тему "Дорога к победе".

По его словам, учебник будет распространен в школах в ближайшие недели: "С этого учебного года во всех школах будет преподаваться "История Победы". Учащиеся узнают, как мы пришли к победе. Учебник планируется обновлять ежегодно, так как Азербайджан продолжает добиваться новых побед - возвращение к жизни освобожденных территорий".