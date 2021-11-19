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Министр: Учебник "История Победы" поступит в школы в ближайшие недели

Министр: Учебник "История Победы" поступит в школы в ближайшие недели 12:04
Наука и образование
19 ноября 2021 г. 12:35
Министр: Учебник История Победы поступит в школы в ближайшие недели
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"Учебник "История Победы" уже готов. Преподавание по нему будет вестись как продолжение факультативных занятий по истории Карабаха, которые были в прошлые годы".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время награждения победителей конкурса сочинений на тему "Дорога к победе".

По его словам, учебник будет распространен в школах в ближайшие недели: "С этого учебного года во всех школах будет преподаваться "История Победы". Учащиеся узнают, как мы пришли к победе. Учебник планируется обновлять ежегодно, так как Азербайджан продолжает добиваться новых побед - возвращение к жизни освобожденных территорий".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Zəfər tarixi” dərsliyi növbəti həftələrdən məktəblərə paylanılacaq"

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