Министр: У нас есть возможность предоставлять кредиты 40 тыс. студентов

Фонд студенческих кредитов Азербайджана во время прошлых летних каникул провел большую работу в связи с выдачей займов студентам.

Фонд студенческих кредитов Азербайджана во время прошлых летних каникул провел большую работу в связи с выдачей займов студентам.

Как передает Report, об этом в интервью AzTV сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что уставной капитал фонда составляет 80 млн манатов.

"Эта система будет запущена в течение октября. Система будет электронной. Будут выдаваться как социальные займы для уязвимых групп, так и стандартные кредиты. Система прозрачна, потому что интегрирована в другие системы. Студенты смогут присоединиться к системе с помощью FIN-кодов. Если в семье есть человек с инвалидностью, если кто-то получает адресную социальную помощь, то студент сможет получить социальный кредит. В связи с тем, что система является электронной, все эти процессы будут осуществляться в течение нескольких секунд. В других случаях студенты будут получать стандартные кредиты", - сказал министр.

Э.Амруллаев подчеркнул, что весь процесс будет реализовываться через уполномоченные банки: "У нас есть возможность предоставлять кредиты 40 тыс. студентов. Кредиты будут долгосрочными, предусматриваются некоторые льготы. Если студенты хорошо учатся, то предусмотрены льготы по процентам или основной части долга".