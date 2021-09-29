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Министр: У нас есть возможность предоставлять кредиты 40 тыс. студентов

Министр: У нас есть возможность предоставлять кредиты 40 тыс. студентов Фонд студенческих кредитов Азербайджана во время прошлых летних каникул провел большую работу в связи с выдачей займов студентам.
Наука и образование
29 сентября 2021 г. 22:11
Министр: У нас есть возможность предоставлять кредиты 40 тыс. студентов
Эмин Амруллаев

Фонд студенческих кредитов Азербайджана во время прошлых летних каникул провел большую работу в связи с выдачей займов студентам.

Как передает Report, об этом в интервью AzTV сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что уставной капитал фонда составляет 80 млн манатов.

"Эта система будет запущена в течение октября. Система будет электронной. Будут выдаваться как социальные займы для уязвимых групп, так и стандартные кредиты. Система прозрачна, потому что интегрирована в другие системы. Студенты смогут присоединиться к системе с помощью FIN-кодов. Если в семье есть человек с инвалидностью, если кто-то получает адресную социальную помощь, то студент сможет получить социальный кредит. В связи с тем, что система является электронной, все эти процессы будут осуществляться в течение нескольких секунд. В других случаях студенты будут получать стандартные кредиты", - сказал министр.

Э.Амруллаев подчеркнул, что весь процесс будет реализовываться через уполномоченные банки: "У нас есть возможность предоставлять кредиты 40 тыс. студентов. Кредиты будут долгосрочными, предусматриваются некоторые льготы. Если студенты хорошо учатся, то предусмотрены льготы по процентам или основной части долга".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "40 minə yaxın tələbəyə kredit vermək imkanımız var"

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