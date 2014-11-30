Министр Турции: Мусульмане открыли, что Земля круглая

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья, расположенном в центральной части Анатолии, состоялся приём, в ходе которого министр по делам науки, промышленности и технологий Турции Фикри Ишик подчеркнул великий вклад в науку от исламского мира.

"Ещё за 700-800 лет до Галилея, мусульманские учёные доказывали, что Земля имеет форму шара", - заявил министр, передает Report.

По словам Ишика доказательства этой информации находятся в копии оригинального документа, которая в настоящее время хранится в Музее исламской науки и техники в Стамбуле.

В экспозиции Стамбульского музея представлено около 140 различных артефактов с VII по XVII века, связанных с астрономией, географией, геометрией, оптикой, медициной, химией, минералогией, физикой, архитектурой и военной техникой.

Своим открытием музей обязан профессору Фуату Сенгизу, по словам которого американский континент был обнаружен мусульманскими моряками ещё за 300 лет до Христофора Колумба.