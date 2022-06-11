Министр: Существуют методологические проблемы в подготовке учителей

"В подготовке учителей существуют методологические проблемы".
Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев во время выступления на II Форуме молодых учителей.
Он сказал, что ежегодно в системе образования трудоустраиваются до 7 тысяч человек: “Будущее Азербайджана в некотором смысле зависит от молодых учителей. Учителя должны понимать свою ответственность и быть образцом для подражания в обществе”.
Эмин Амруллаев подчеркнул, что зарплаты учителей в Азербайджане наиболее высокие: “Есть несколько проблем, которые вызывают беспокойство. В Азербайджанском государственном педагогическом университете существуют методологические проблемы подготовки учителей. Это касается не только Азербайджанского государственного педагогического университета, здесь я отмечаю этот университет институционально. Учитель должен обладать глубоким знанием предмета. Нам необходимы учителя, обладающие педагогическими навыками и понимающие психологию учащихся".