Министр: Существуют методологические проблемы в подготовке учителей

"В подготовке учителей существуют методологические проблемы".

"В подготовке учителей существуют методологические проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев во время выступления на II Форуме молодых учителей.

Он сказал, что ежегодно в системе образования трудоустраиваются до 7 тысяч человек: “Будущее Азербайджана в некотором смысле зависит от молодых учителей. Учителя должны понимать свою ответственность и быть образцом для подражания в обществе”.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что зарплаты учителей в Азербайджане наиболее высокие: “Есть несколько проблем, которые вызывают беспокойство. В Азербайджанском государственном педагогическом университете существуют методологические проблемы подготовки учителей. Это касается не только Азербайджанского государственного педагогического университета, здесь я отмечаю этот университет институционально. Учитель должен обладать глубоким знанием предмета. Нам необходимы учителя, обладающие педагогическими навыками и понимающие психологию учащихся".