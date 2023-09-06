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Министр: Старшеклассники в русском отделении некоторых школ недостаточно владеют азербайджанским

Министр: Старшеклассники в русском отделении некоторых школ недостаточно владеют азербайджанским Министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в некоторых школах старшеклассники, обучающиеся в русском отделении, не обладают достаточными знаниями по азербайджанскому языку.
Наука и образование
6 сентября 2023 г. 17:02
Министр: Старшеклассники в русском отделении некоторых школ недостаточно владеют азербайджанским

Министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в некоторых школах старшеклассники, обучающиеся в русском отделении, не обладают достаточными знаниями по азербайджанскому языку.

Как передает Report, об этом глава ведомства заявил на брифинге для прессы.

Министр отметил, что в школах будут проводиться соответствующие мониторинги.

"Азербайджанский язык является официальным государственным языком в нашей стране. В этом году мы уделим усиленное внимание этому вопросу, директорам школ будут даны соответствующие поручения", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Elm və təhsil naziri: "Bəzi məktəblərin rus bölməsində şagirdlərin Azərbaycan dili bilikləri yetərli deyil"

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