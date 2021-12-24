Министр: Созидательные работы на освобожденных землях активируют и рынок труда

Цифровые навыки последних лет следует применять в школьном образовании. Инфраструктурные, строительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях активируют и рынок труда.

Цифровые навыки последних лет следует применять в школьном образовании. Инфраструктурные, строительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях активируют и рынок труда.

Как сообщает Report, об этом в Баку на научно-практической конференции "Карабах: новый взгляд на мир с Южного Кавказа", заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что для повышения эффективности проводимой работы важно наличие квалифицированных кадров: "Предстоящая профессиональная деятельность многих нынешних студентов будет связана с работой на освобожденных территориях".