О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: Созидательные работы на освобожденных землях активируют и рынок труда

Министр: Созидательные работы на освобожденных землях активируют и рынок труда Цифровые навыки последних лет следует применять в школьном образовании. Инфраструктурные, строительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях активируют и рынок труда.
Наука и образование
24 декабря 2021 г. 11:56
Министр: Созидательные работы на освобожденных землях активируют и рынок труда

Цифровые навыки последних лет следует применять в школьном образовании. Инфраструктурные, строительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях активируют и рынок труда.

Как сообщает Report, об этом в Баку на научно-практической конференции "Карабах: новый взгляд на мир с Южного Кавказа", заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что для повышения эффективности проводимой работы важно наличие квалифицированных кадров: "Предстоящая профессиональная деятельность многих нынешних студентов будет связана с работой на освобожденных территориях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Bu gün təhsil alanların gələcək peşə fəaliyyəti azad edilən ərazilərdəki işlərlə bağlı olacaq"

Экслюзивные новости

ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
23 декабря 2021 г. 10:23
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
22 декабря 2021 г. 18:05
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
22 декабря 2021 г. 17:54
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
22 декабря 2021 г. 14:46
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
22 декабря 2021 г. 13:51
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
22 декабря 2021 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi