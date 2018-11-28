Министр сообщил о достижениях в сфере образования за минувшие 5 лет

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "В предстоящие годы мы будем осуществлять мероприятия по усовершенствованию системы кадровой подготовки и управления в сфере среднего специального образования, опираясь на передовой опыт и концепцию развития Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на XV съезде азербайджанских учителей заявил министр образования Джейхун Байрамов.
"Развитие системы образования остается одним из главных приоритетов государственной политики", - отметил министр.
Дж.Байрамов подчеркнул, что количество участников республиканских олимпиад возросло примерно в 5 раз.
"За последние 5 лет 700 человек были назначены на должности директоров школ. Соотношение учащихся и преподавателей значительно возросло", - отметил он.
По словам министра, число абитуриентов, избравших специальность преподавателя, набравших при этом 500 и более баллов, достигло 2090 человек, что по сравнению с 2014 годом больше в 2,3 раза.
Отметим, что съезд азербайджанских учителей проводится раз в 5 лет.
Samirə AbdullayevaАвтор новости