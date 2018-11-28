Министр сообщил о достижениях в сфере образования за минувшие 5 лет

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/9543ed3c6fb396575df69beb2d088d0e/487e0842-8717-40ce-86d3-a6ae76e1f815_292.jpg

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "В предстоящие годы мы будем осуществлять мероприятия по усовершенствованию системы кадровой подготовки и управления в сфере среднего специального образования, опираясь на передовой опыт и концепцию развития Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на XV съезде азербайджанских учителей заявил министр образования Джейхун Байрамов.

"Развитие системы образования остается одним из главных приоритетов государственной политики", - отметил министр.

Дж.Байрамов подчеркнул, что количество участников республиканских олимпиад возросло примерно в 5 раз.

"За последние 5 лет 700 человек были назначены на должности директоров школ. Соотношение учащихся и преподавателей значительно возросло", - отметил он.

По словам министра, число абитуриентов, избравших специальность преподавателя, набравших при этом 500 и более баллов, достигло 2090 человек, что по сравнению с 2014 годом больше в 2,3 раза.

Отметим, что съезд азербайджанских учителей проводится раз в 5 лет.