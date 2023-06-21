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Министр: С ростом качества знаний учителей это качество будет расти и у кадров на рынке труда

Министр: С ростом качества знаний учителей это качество будет расти и у кадров на рынке труда С ростом качества знаний учителей это качество будет расти и у кадров на рынке труда.
Наука и образование
21 июня 2023 г. 12:08
Министр: С ростом качества знаний учителей это качество будет расти и у кадров на рынке труда

С ростом качества знаний учителей это качество будет расти и у кадров на рынке труда.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на панели "Переход из недр земли в недра мозга" в рамках Саммита человеческих ресурсов.

По его словам, предпринимаются поэтапные шаги по повышению качества знаний учителей:

"Раньше мы не знали, каков объем знаний школьных учителей. Сейчас благодаря диагностическому оцениванию и сертификации нам удается получать определенную информацию".

Министр отметил, что с ростом качества знаний учителей это качество будет расти и у работников на рынке труда:

"Нелегко найти 120 тыс. талантливых людей и привлечь их к учительской деятельности. Мы должны найти хорошие кадры, чтобы они могли хорошо подготовить будущее поколение. Также важно, чему мы учим детей. Следует учитывать, что мир стремительно меняется. В будущем некогда изучаемое нами сегодня может не понадобиться новому поколению”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Müəllimlərin bilik keyfiyyəti artdıqca əmək bazarına gedən insanlarda da bu keyfiyyət yüksələcək”

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