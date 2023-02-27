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Министр: Более 25% учителей будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше

Министр: Более 25% учителей будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше С 1 февраля более 25% учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше.
Наука и образование
27 февраля 2023 г. 16:06
Министр: Более 25% учителей будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше

С 1 февраля более 25% учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, за последние 10 лет (2014-2023 годы) среднемесячная заработная плата учителей выросла почти в 3 раза: "За этот период зарплата выросла с 267 до 790 манатов. Учителя, показавшие высокие результаты на экзаменах по сертификации в прошлом году, получают зарплату в размере 1195 манатов".

Он отметил, что 29 573 учителя будут получать зарплату до 500 манатов, 67 499 - от 500 до 1000 манатов, 29 423 - от 1000 до 1500 манатов, 3103 - от 1500 до 2000 манатов, 216 – от 2000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bu aydan müəllimlərin 25 %-dən çoxu 1000 manat və daha yuxarı əməkhaqqı alacaq"

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