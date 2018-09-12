Министр: Руководство школ должно уделить внимание вопросу уклонения учащихся от уроков в день Ашура

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Основная функция учащегося заключается в том, чтобы посещать школу и учиться".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов, касаясь вопроса уклонения детей от занятий в день Ашура.

"Мы полагаем, что руководство школ уделит этому вопросу особое внимание. Руководство школ, классные руководители совместно с родителями должны уделять внимание тому, чтобы учащиеся не уклонялись от учебы. Считаем, что эти месседжи будут доведены классными руководителями до внимания родителей. Родители также должны быть заинтересованы в присутствии детей на уроках и обеспечить это", - подчеркнул министр.

Отметим, что Ашура в этом году приходится на 20 сентября.