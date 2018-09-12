 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: Руководство школ должно уделить внимание вопросу уклонения учащихся от уроков в день Ашура

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Основная функция учащегося заключается в том, чтобы посещать школу и учиться".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов, касаясь вопроса уклонения детей от занятий в день Ашура. 

    "Мы полагаем, что руководство школ уделит этому вопросу особое внимание. Руководство школ, классные руководители совместно с родителями должны уделять внимание тому, чтобы учащиеся не уклонялись от учебы. Считаем, что эти месседжи будут доведены классными руководителями до внимания родителей. Родители также должны быть заинтересованы в присутствии детей на уроках и обеспечить это", -  подчеркнул министр. 

    Отметим, что Ашура в этом году приходится на 20 сентября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi