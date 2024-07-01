Министр: Решения касательно содержания учебников должны приниматься на основе исследований

Решения касательно учебников должны приниматься не на основе субъективных мнений автором, а на основе исследований.

Решения касательно содержания учебников должны приниматься не на основе субъективных мнений авторов, а на основе исследований.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

По его словам, в стране все еще учебники разрабатываются на основе методических пособий, изданных в 70-х годах.

"Большая часть споров также связаны с этим вопросом. Учебник это пособие. Кто-то хочет увидеть в учебнике свое стихотворение или какое-либо историческое событие. Но необходимо найти наиболее оптимальный вариант. Есть много обзоров обучающих программ", - сказал он.

Министр подчеркнул, что решения касательно учебников должны приниматься не на основе субъективных мнений авторов, а на основе исследований. Необоснованные мнения являются одной из препятствий во время образовательных дискуссий, сказал он.