Министр: Реформы внесут долгосрочный вклад в систему образования в Азербайджане

10:35

В системе образования проводятся реформы, которые внесут свой вклад в долгосрочной перспективе в развитие этой сферы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

По его словам, люди часто путают быт с политикой в сфере образования: "Заинтересованные стороны все еще не понимают, почему и как должна осуществляться политика образования. У нас есть множество вызовов, и мы должны сделать все возможное для их разрешения".

Э. Амруллаев отметил, что доступность и качество образования, а также сочетание этих факторов являются одними из основных целей при реализации образовательной политики.