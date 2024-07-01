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Министр: Реформы внесут долгосрочный вклад в систему образования в Азербайджане

Министр: Реформы внесут долгосрочный вклад в систему образования в Азербайджане 10:35
Наука и образование
1 июля 2024 г. 11:11
Министр: Реформы внесут долгосрочный вклад в систему образования в Азербайджане

В системе образования проводятся реформы, которые внесут свой вклад в долгосрочной перспективе в развитие этой сферы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

По его словам, люди часто путают быт с политикой в сфере образования: "Заинтересованные стороны все еще не понимают, почему и как должна осуществляться политика образования. У нас есть множество вызовов, и мы должны сделать все возможное для их разрешения".

Э. Амруллаев отметил, что доступность и качество образования, а также сочетание этих факторов являются одними из основных целей при реализации образовательной политики.

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Версия на английском языке Minister highlights reforms to strengthen Azerbaijan’s education system
Версия на азербайджанском языке Nazir: İslahatlar təhsil sisteminə öz töhfəsini verəcək

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