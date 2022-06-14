Министр прокомментировал утверждения о сложности вопросов на вступительных экзаменах

Министр образования Эмин Амруллаев высказался по поводу утверждений о сложности вопросов на вступительных экзаменах.

Министр образования Эмин Амруллаев высказался по поводу утверждений о сложности вопросов на вступительных экзаменах.

Как сообщает Report, министр отметил, что приемный процесс в Азербайджане конкурентный.

"К примеру, 80 тыс. абитуриентов подают документы для поступления в вузы, однако только 45 тысяч получают право на получение высшего образования. Вопросы сложные для всех. Когда вопросы сложные, проходные баллы снижаются. Государственный экзаменационный центр ежегодно проводит научно-статистические анализы в связи со сложностью вопросов. Некоторые абитуриенты затрудняются отвечать на вопросы открытого типа. Хорошая новость состоит в том, что если 2-3 года назад на такие вопросы не хотели отвечать, сейчас ситуация меняется к лучшему", - отметил Э.Амруллаев.