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Министр прокомментировал нарушения, выявленные Счетной палатой в БГУ

Министр прокомментировал нарушения, выявленные Счетной палатой в БГУ 11:20
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 11:44
Министр прокомментировал нарушения, выявленные Счетной палатой в БГУ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев прокомментировал итоги аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой в Бакинском государственном университете (БГУ).

Как сообщает Report, Амруллаев сообщил журналистам, что министерство науки и образования, в первую очередь, запрашивает объяснения по выявленным недостаткам, так как должно быть учтено и мнение противоположной стороны.

Министр добавил, что если имеются какие-либо финансовые нарушения, то ставится вопрос об их устранении. При выявлении нарушений технического характера, соответствующим структурам делается делается предупреждение.

Счетная палата ранее сообщила, что аудит в Бакинском государственном университете выявил ряд серьезных нарушений в финансовой и образовательной деятельности вуза. Проверка охватывала деятельность вуза в 2022-2023гг.

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