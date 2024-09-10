Министр прокомментировал нарушения, выявленные Счетной палатой в БГУ

11:20

Министр науки и образования Эмин Амруллаев прокомментировал итоги аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой в Бакинском государственном университете (БГУ).

Как сообщает Report, Амруллаев сообщил журналистам, что министерство науки и образования, в первую очередь, запрашивает объяснения по выявленным недостаткам, так как должно быть учтено и мнение противоположной стороны.

Министр добавил, что если имеются какие-либо финансовые нарушения, то ставится вопрос об их устранении. При выявлении нарушений технического характера, соответствующим структурам делается делается предупреждение.

Счетная палата ранее сообщила, что аудит в Бакинском государственном университете выявил ряд серьезных нарушений в финансовой и образовательной деятельности вуза. Проверка охватывала деятельность вуза в 2022-2023гг.