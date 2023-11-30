Министр прокомментировал инцидент с ранением школьника в учебном заведении

Министр науки и образования Эмин Амруллаев прокомментировал инцидент в одной из столичных школ, в ходе которого пострадал ученик.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев прокомментировал инцидент в одной из столичных школ, в ходе которого пострадал ученик.

Как сообщает Report, выступая на брифинге в министерстве Амруллаев отметил, что драки между учениками в школах случаются.

"Конечно мы бы не хотели, чтобы подобные инциденты происходили. Но в драки в школах случаются. Директора школ также должны выполнять свои обязанности. Мы принимаем меры в отношении виновных", - сказал министр.

Напомним, в полицию Сабунчинского района поступила информация о ранении школьника его одноклассником в одном из учебных заведений на территории района.