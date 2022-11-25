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Министр: Проблема с обеспечением школ учебниками решена

Министр: Проблема с обеспечением школ учебниками решена Проблема с обеспечением школ учебниками решена.
Наука и образование
25 ноября 2022 г. 16:33
Министр: Проблема с обеспечением школ учебниками решена

Проблема с обеспечением школ учебниками решена.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге для представителей СМИ.

По его словам, в настоящее время в школах имеются все необходимые учебники.

Министр отметил, что нехватка учебников была вызваны работой типографии: "Учреждение, выигравшее тендер, не смогло выполнить свою работу в срок. Это произошло из-за нехватки бумаги и повышения цен. Проблема была решена уже к ноябрю. Все учебники имелись в базе в электронном формате".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Məktəblərə dərsliklərin çatdırılması ilə bağlı yaranmış problem həll olunub"

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