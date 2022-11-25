Министр: Проблема с обеспечением школ учебниками решена

Проблема с обеспечением школ учебниками решена.

Проблема с обеспечением школ учебниками решена.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге для представителей СМИ.

По его словам, в настоящее время в школах имеются все необходимые учебники.

Министр отметил, что нехватка учебников была вызваны работой типографии: "Учреждение, выигравшее тендер, не смогло выполнить свою работу в срок. Это произошло из-за нехватки бумаги и повышения цен. Проблема была решена уже к ноябрю. Все учебники имелись в базе в электронном формате".