Министр: Проблема образования девочек актуальна и ее последствия будут ощущаться в будущем

Проблема образования девочек в Азербайджане актуальна и ее негативные последствия будут наиболее остро ощущаться в долгосрочной перспективе.

Проблема образования девочек в Азербайджане актуальна и ее негативные последствия будут наиболее остро ощущаться в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции "Право девочек на образование" в Бакинском государственном университете.

"Например, девочка, которая сегодня была лишена возможности получить образование, спустя 10-15 лет станет матерью, спустя еще 20 лет воспитанный ею ребенок выйдет на рынок труда. Те реалии, с которыми мы столкнемся спустя 35 лет, результат сегодняшних действий или бездействия. Образование девочек – один из наиболее актуальных вопросов сегодняшней повестки", - сказал он.

По его словам, сегодняшние реформы в сфере образования начнут давать свои в будущем, в течение ближайших 20 лет.

Министр также попросил не игнорировать угрозы и опасности, с которыми сегодня сталкиваются девочки и женщины в Азербайджане.