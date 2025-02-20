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Министр: Проблема образования девочек актуальна и ее последствия будут ощущаться в будущем

Министр: Проблема образования девочек актуальна и ее последствия будут ощущаться в будущем Проблема образования девочек в Азербайджане актуальна и ее негативные последствия будут наиболее остро ощущаться в долгосрочной перспективе.
Наука и образование
20 февраля 2025 г. 11:00
Министр: Проблема образования девочек актуальна и ее последствия будут ощущаться в будущем

Проблема образования девочек в Азербайджане актуальна и ее негативные последствия будут наиболее остро ощущаться в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции "Право девочек на образование" в Бакинском государственном университете.

"Например, девочка, которая сегодня была лишена возможности получить образование, спустя 10-15 лет станет матерью, спустя еще 20 лет воспитанный ею ребенок выйдет на рынок труда. Те реалии, с которыми мы столкнемся спустя 35 лет, результат сегодняшних действий или бездействия. Образование девочек – один из наиболее актуальных вопросов сегодняшней повестки", - сказал он.

По его словам, сегодняшние реформы в сфере образования начнут давать свои в будущем, в течение ближайших 20 лет.

Министр также попросил не игнорировать угрозы и опасности, с которыми сегодня сталкиваются девочки и женщины в Азербайджане.

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Версия на английском языке Minister: Ensuring girls' education is among long-term goals of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycanda qızların təhsili uzunmüddətli hədəflərdəndir

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