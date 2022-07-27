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Министр: Проблема большинства учителей связана с методикой преподавания

Министр: Проблема большинства учителей связана с методикой преподавания "Сделать так, чтобы в школах все одновременно было хорошо не так уж и легко. Материально-техническая база в школах разная. Но в последнее время в этом направлении принимается необходимые меры".
Наука и образование
27 июля 2022 г. 12:22
Министр: Проблема большинства учителей связана с методикой преподавания

"Сделать так, чтобы в школах все одновременно было хорошо не так уж и легко. Материально-техническая база в школах разная. Но в последнее время в этом направлении принимается необходимые меры".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге.

По словам министра, с начала следующего года к интернету будут подключены школы, в которых обучается более 75% учеников: "Раньше этот показатель составлял 10%. Наличие умных досок в школах также является дополнительным инструментом для умелого учителя. Даже без этой доски можно получить высокие результаты по различным предметам. Проблема большинства учителей связана с методикой преподавания".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Müəllimlərin əksəriyyətinin problemi metodika ilə bağlıdır”

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