Министр: Прием победителей международных олимпиад в университеты - ключевой показатель реформ

Возможность для победителей международных олимпиад поступать в высшие учебные заведения на бесплатной основе без конкурса по любой специальности, а для победителей республиканских предметных олимпиад - по соответствующим предметам, является ключевым показателем реформ в области олимпиад.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.
Э.Амруллаев также рассказал о работе, проводимой в направлении выявления одаренных детей.
Севиль Сеймур