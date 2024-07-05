Министр: Прием победителей международных олимпиад в университеты - ключевой показатель реформ

Возможность для победителей международных олимпиад поступать в высшие учебные заведения на бесплатной основе без конкурса по любой специальности, а для победителей республиканских предметных олимпиад - по соответствующим предметам, является ключевым показ

Возможность для победителей международных олимпиад поступать в высшие учебные заведения на бесплатной основе без конкурса по любой специальности, а для победителей республиканских предметных олимпиад - по соответствующим предметам, является ключевым показателем реформ в области олимпиад.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Э.Амруллаев также рассказал о работе, проводимой в направлении выявления одаренных детей.

Севиль Сеймур