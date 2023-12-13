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​​​​​​​Министр предложил пересмотреть вопрос стоимости обучения в профучилищах

​​​​​​​Министр предложил пересмотреть вопрос стоимости обучения в профучилищах Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев предложил пересмотреть вопрос стоимости обучения в профессионально-технических училищах.
Наука и образование
13 декабря 2023 г. 11:42
​​​​​​​Министр предложил пересмотреть вопрос стоимости обучения в профучилищах

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев предложил пересмотреть вопрос стоимости обучения в профессионально-технических училищах.

Как сообщает Report, с таким предложением министр выступил на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".

По его словам, корректировки нужны в связи с необходимостью подготовки конкурентоспособных кадров: "Подготовка хорошего шеф-повара для пятизвездочного отеля обходится дорого. Однако, если мы будем обучать этой профессии за 500 манатов в год, на рынке труда не будет конкурентоспособных специалистов. Поэтому необходимо оценить соотношение между вложенными инвестициями и конкурентоспособностью кадров", - сказал министр.

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