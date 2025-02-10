Министр: Повышение уровня образования женщин важно

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подчеркнул важность повышения уровня образования женщин.
Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе панельной сессии на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка.
По его словам, основываясь на результатах PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), можно сказать, что девочки в возрасте 10 лет показывают более высокие результаты в образовании, однако с возрастом их успеваемость снижается.
Амруллаев напомнил, что сегодня охват образования в Азербайджане превышает 99%.
Министр также отметил, что главным вопросом является усиление контроля за качеством образования.