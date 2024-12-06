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Министр посетил школу имени Национального героя Натига Гасымова в Мингячевире

Министр посетил школу имени Национального героя Натига Гасымова в Мингячевире Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев 6 декабря посетил среднюю школу №4 имени Национального героя Натига Гасымова в Мингячевире.
Наука и образование
6 декабря 2024 г. 19:35
Министр посетил школу имени Национального героя Натига Гасымова в Мингячевире

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев 6 декабря посетил среднюю школу №4 имени Национального героя Натига Гасымова в Мингячевире.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, министр осмотрел мемориальную доску Натига Гасымова в фойе школы и почтил память героя.

Эмин Амруллаев ознакомился с деятельностью учебного заведения, в котором обучаются 1345 учеников, а их воспитанием занимаются 80 педагогов. Он также проверил условия в школе, понаблюдал за учебным процессом и провел встречу с педагогическим составом.

Кроме того, были обсуждены работы, которые предстоит выполнить в связи с недавним решением о присвоении учебному заведению имени Национального героя.

Напомним, что 29 ноября постановлением Кабинета министров школе было официально присвоено имя Натига Гасымова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Milli Qəhrəman Natiq Qasımov adına Mingəçevir məktəbində olub

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