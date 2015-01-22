Министр подписал приказ о проведении конкурса "Самые лучшие творческие работы детей и молодежи"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении республиканского конкурса "Самые лучшие творческие работы детей и молодежи". Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством информации.

Главной целью приказа является выявление наиболее талантливых детей и молодежи в сфере творчества и создание условий для развития их потенциальных возможностей.

Согласно приказу, необходимо утвердить Положение конкурса и состав организационного комитета, министру образования Нахчыванской АО, начальникам районных (городских) отделов (управлений) образования, директорам общеобразовательных, начальных профессионально-специализированных, внешкольных учреждений и школ-интернатов необходимо принять соответствующие меры для организации конкурса на высоком уровне, Управлению деинституционализации и защиты детей (М.Гаджиева) необходимо предоставить в Управление капитального строительства и снабжения список товаров и материалов, необходимых для проведения конкурса в школах-интернатах.

В приказе также отмечено, что Управлению капитального строительства и снабжения (А.Ахундов) поручено обеспечить исполнение мероприятий по закупке необходимых товаров, работ и услуг для проведения итогового мероприятия, награждения победителей, подготовке и издания необходимым тиражом "Каталога самых лучших работ детей и молодежи", отделу по организации внешкольной деятельности (В.Мамедов) поручено предоставить в Управление капитального строительства и снабжения сведения о соответствующих товарах, работах и услугах, необходимых для проведения конкурса, отделу экономики (Р.Оруджов) поручено обеспечить выделение средств Управлению капитального строительства и снабжения для закупки необходимых товаров, работ и услуг.

Контроль над исполнением приказа возложен на замминистра Фирудина Гурбанова.