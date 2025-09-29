Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности
Примерно треть учащихся в Азербайджане не соответствует уровню функциональной грамотности.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Эмруллаев в ходе выступления на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.
Министр подчеркнул, что результаты международных оценок показывают необходимость усиления основных направлений образования в стране:
"Статистические показатели ясно демонстрируют, что примерно каждый третий учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности. А это показывает, что обеспечение функциональной грамотности более приоритетно, чем обеспечение инновационных и предпринимательских навыков".
