Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности

Примерно треть учащихся в Азербайджане не соответствует уровню функциональной грамотности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Эмруллаев в ходе выступления на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.

Министр подчеркнул, что результаты международных оценок показывают необходимость усиления основных направлений образования в стране:

"Статистические показатели ясно демонстрируют, что примерно каждый третий учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности. А это показывает, что обеспечение функциональной грамотности более приоритетно, чем обеспечение инновационных и предпринимательских навыков".