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Министр: Планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов

Министр: Планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов "В ближайшие годы планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов".
Наука и образование
25 мая 2022 г. 12:11
Министр: Планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов

"В ближайшие годы планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в прошлом году на это направление были выделены средства из госбюджета: "В последующие годы также планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Gələcəkdə də Təhsil Tələbə Kredit Fonduna vəsait ayrılacaq"

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