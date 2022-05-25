Министр: Планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов

"В ближайшие годы планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов".

"В ближайшие годы планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в прошлом году на это направление были выделены средства из госбюджета: "В последующие годы также планируется выделение средств в Фонд студенческих образовательных кредитов".