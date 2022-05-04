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Министр: Планируем создать единую информационную систему по детским садам

Министр: Планируем создать единую информационную систему по детским садам "Основной показатель, на который мы обращаем внимание в детских садах, это посещаемость детей, которая в целом находится на удовлетворительном уровне".
Наука и образование
4 мая 2022 г. 13:36
Министр: Планируем создать единую информационную систему по детским садам

"Основной показатель, на который мы обращаем внимание в детских садах, это посещаемость детей, которая в целом находится на удовлетворительном уровне".

Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопрос Report.

Министр отметил, что по-прежнему остаются проблемные детские сады: "Сегодня на повестке стоит и вопрос посещаемости сотрудников. Мы планируем создать единую информационную систему по детским садам. Потому что без такой системы сложно определить точное количество детей и педагогов. Этот процесс будет завершен в ближайшие 2-3 месяца. С введением новой системы трудоустройство воспитателей и прием детей в детские сады станет проще и прозрачнее".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri uşaq bağçalarındakı vəziyyəti açıqlayıb

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