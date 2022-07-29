Министр озвучил причины отставания вузов Азербайджана в рейтингах

Высшие учебные заведения Азербайджана отстают в рейтингах по нескольким причинам.

Высшие учебные заведения Азербайджана отстают в рейтингах по нескольким причинам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

По его словам, одна из причин заключается именно в том, что в высших учебных заведениях есть определенные научно-исследовательские работы: "Но Азербайджан не такая уж большая страна, мы осуществляем деятельность, разделив свой научно-исследовательский потенциал между различными структурами”.

“В этом отношении взаимное сотрудничество чрезвычайно важно. Я уверен, что вузы могут многому научиться у научно-исследовательских институтов, научных организаций, потому что опыт Азербайджана в области фундаментальных наук накоплен именно в этих институтах. На протяжении многих лет многие наши ученые работают в Азербайджане и за его пределами", - отметил министр.