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Министр: Отрадно, что 265 студенток обучаются по "Стипендиальной программе имени Ханифы Меликовой-Зардаби"

Министр: Отрадно, что 265 студенток обучаются по "Стипендиальной программе имени Ханифы Меликовой-Зардаби" Сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев принял участие в очередном мероприятии в рамках проекта "Поддержка образования молодых девушек", который реализуется совместно Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Министерством н
Наука и образование
14 октября 2024 г. 23:27
Министр: Отрадно, что 265 студенток обучаются по Стипендиальной программе имени Ханифы Меликовой-Зардаби

Сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев принял участие в очередном мероприятии в рамках проекта "Поддержка образования молодых девушек", который реализуется совместно Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Министерством науки и образования и Фондом развития образования Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом глава ведомства написал на своей странице в соцсети X.

"Отрадно, что 265 студенток из 58 районов нашей страны обучаются по "Стипендиальной программе имени Ханифы Меликовой-Зардаби", реализация которой началась два года назад. Еще раз поздравляю наших молодых девушек, обучающихся в ведущих университетах Азербайджана, с получением стипендии и выражаю благодарность всем партнерам, поддержавшим данный проект", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Sevindiricidir ki, “Hənifə Məlikova – Zərdabi adına təqaüd proqramı”ndan 265 tələbə qız yararlanır

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