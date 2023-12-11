Министр: Вовлеченность детей в дошкольное образование является основным приоритетом

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев озвучил основные цели, связанные с дошкольным образованием.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев озвучил основные цели, связанные с дошкольным образованием.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе выступления на международной научно-практической конференции на тему "Новый взгляд на качество в дошкольном образовании".

По его словам, основным приоритетом является повышение вовлеченности детей в дошкольное образование: "Сейчас этот показатель составляет 37%, по нему мы отстаем от других развивающихся стран. Однако увеличение этого показателя с 16% до 37% - хороший результат. Половина из этих 37% достигается за счет альтернативных моделей дошкольного образования".