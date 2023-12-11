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Министр: Вовлеченность детей в дошкольное образование является основным приоритетом

Министр: Вовлеченность детей в дошкольное образование является основным приоритетом Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев озвучил основные цели, связанные с дошкольным образованием.
Наука и образование
11 декабря 2023 г. 10:54
Министр: Вовлеченность детей в дошкольное образование является основным приоритетом

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев озвучил основные цели, связанные с дошкольным образованием.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе выступления на международной научно-практической конференции на тему "Новый взгляд на качество в дошкольном образовании".

По его словам, основным приоритетом является повышение вовлеченности детей в дошкольное образование: "Сейчас этот показатель составляет 37%, по нему мы отстаем от других развивающихся стран. Однако увеличение этого показателя с 16% до 37% - хороший результат. Половина из этих 37% достигается за счет альтернативных моделей дошкольного образования".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəbəqədər təhsillə bağlı əsas hədəflər açıqlanıb

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