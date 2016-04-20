Министр: Около 42% выпускников вузов после окончания учебы находят работу на рынке труда

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "В среднем, 42% выпускников вузов после окончания учебы находят работу на рынке труда".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении в Caspian European Club сказал министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, данная статистика не касается предпринимателей, приступивших к бизнес-деятельности: "Существуют вузы, данный показатель которых либо превышает указанную статистику, либо значительно ниже ее. Это зависит как от качества подготовки к рынку труда, так и от экономики и количества рабочих мест. Если мы будем получать более всестороннюю информацию о востребованности и уровне знаний, наша система образования сможет более качественно ответить на заказ. Мы хотим, чтобы наша система образования представляла устойчивые результаты. Для подготовки хороших специалистов, способных войти на рынок труда, нужны годы".