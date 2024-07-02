Министр: Около 1700 учителей подали заявки на вакансии в школах Нахчывана

На вакантные места в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики (НАР) подали заявки до 1 700 кандидатов.

На вакантные места в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики (НАР) подали заявки до 1 700 кандидатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявил министр образования НАР Эльхан Наджафов.

Он отметил, что с сегодняшнего дня впервые в Нахчыване начался набор учителей в централизованном порядке, проведена необходимая работа для обеспечения прозрачности экзаменационного процесса.

"В ближайшее время мы завершим заполнение вакансий в общеобразовательных учреждениях и загрузим их в электронную базу данных", - добавил министр.