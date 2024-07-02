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Министр: Около 1700 учителей подали заявки на вакансии в школах Нахчывана

Министр: Около 1700 учителей подали заявки на вакансии в школах Нахчывана На вакантные места в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики (НАР) подали заявки до 1 700 кандидатов.
Наука и образование
2 июля 2024 г. 13:48
Министр: Около 1700 учителей подали заявки на вакансии в школах Нахчывана

На вакантные места в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики (НАР) подали заявки до 1 700 кандидатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявил министр образования НАР Эльхан Наджафов.

Он отметил, что с сегодняшнего дня впервые в Нахчыване начался набор учителей в централизованном порядке, проведена необходимая работа для обеспечения прозрачности экзаменационного процесса.

"В ближайшее время мы завершим заполнение вакансий в общеобразовательных учреждениях и загрузим их в электронную базу данных", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Naxçıvan məktəblərindən çıxarılan vakansiyalara 1700-ə qədər namizəd müraciət edib

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