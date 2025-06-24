Министр: Обязанность школьного учителя - работать с неуспевающими учениками

Министр: Обязанность школьного учителя - работать с неуспевающими учениками

Обязанность школьных учителей - работать с детьми с низкой успеваемостью.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил сегодня на VIII Международной образовательной конференции ADA.

По его словам, сертификационный экзамен был введен для отбора лучших учителей: "Быть учителем - очень сложная профессия. Человек сам выбирает эту специальность. Работать с детьми, родителями совсем не просто. Несправедливо называть учителем и того, кто правильно ответил на все 30 вопросов, и того, кто дал правильные ответы только на 10 вопросов".

Амруллаев добавил, что за последние 3 года были расторгнуты трудовые договоры более чем с 8 000 учителей.

ММинистр подчеркнул, что в системе образования Азербайджана наблюдается серьезный дефицит научных исследований:

"Мы отстаем в этой сфере".