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Министр объявил результаты сертификации учителей начальных классов

Министр объявил результаты сертификации учителей начальных классов Первый этап процесса сертификации охватит 2022-2027 годы.
Наука и образование
6 июля 2023 г. 11:11
Министр объявил результаты сертификации учителей начальных классов

Первый этап процесса сертификации охватит 2022-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на мероприятии "Сертификация: Профессиональное качественное педагогическое образование".

По его словам, основная цель процесса – повысить качество образования, извлечь уроки из прошлых ошибок: "30 тыс. учителей по начальным классам были привлечены к процессу сертификации. Согласно статистическим данным по учителям начальных классов в 2023 году, 10% показали высокий результат, 53% - удовлетворительный, 30% - нуждаются в усовершенствовании".

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Версия на азербайджанском языке İbtidai sinif müəllimlərinin sertifikasiyasının nəticələri açıqlanıb, 223 nəfər 0-9 bal toplayıb

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