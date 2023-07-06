Министр объявил результаты сертификации учителей начальных классов

Первый этап процесса сертификации охватит 2022-2027 годы.

Первый этап процесса сертификации охватит 2022-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на мероприятии "Сертификация: Профессиональное качественное педагогическое образование".

По его словам, основная цель процесса – повысить качество образования, извлечь уроки из прошлых ошибок: "30 тыс. учителей по начальным классам были привлечены к процессу сертификации. Согласно статистическим данным по учителям начальных классов в 2023 году, 10% показали высокий результат, 53% - удовлетворительный, 30% - нуждаются в усовершенствовании".