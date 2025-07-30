Министр образования: Значительная часть граждан не имеет документально подтвержденной профессии

Министр образования: Значительная часть граждан не имеет документально подтвержденной профессии

Согласно официальной статистике, значительная часть населения Азербайджана не имеет документально подтвержденной профессии или специальности, что создает серьезные проблемы для рынка труда.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на открытии центра совершенства и мастерских в Бакинском государственном профессиональном образовательном центре по технике и технологиям.

По данным, представленным министром, ежегодно около 150 тысяч молодых людей завершают среднее образование в Азербайджане. Из общего числа выпускников школ только около 60 тысяч поступают в высшие учебные заведения. Число получающих профессиональное образование в настоящее время составляет около 30 тысяч человек.

"Этот студенты текущего года и предыдущих лет. В то же время более 100 тысяч человек со средним образованием потенциально могли бы получить профессиональное образование", - подчеркнул Амруллаев.

Министр также отметил, что многие граждане страны приобретают профессиональные навыки неофициальным путем, через практический опыт работы. Это создает ситуацию, когда специалисты не имеют формального подтверждения своей квалификации.

"По этой причине крайне важно повысить привлекательность профессионального образования и адаптировать его к современным требованиям рынка труда. Так, профессиональное образование может стать реальным выбором как для молодежи, так и для тех, кто хочет сменить профессию", - заявил Амруллаев.