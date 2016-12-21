Министр образования: За последние годы количество докторантов в Азербайджане возросло более чем в 2 раза

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "По сравнению с 1990 годом, на данный момент количество аспирантов и докторантов (в последние годы) возросло более чем в 2 раза и составило 2 875 человек".

Как сообщает Report, об этом министр образования Микаил Джаббаров заявил на общем собрании Национальной академии наук Азербайджана.

По его словам, в настоящее время в различных научных учреждениях Азербайджана научными исследованиями занимаются 33 000 человек: "12 000 из них доктора философии, 2 500 человек – доктора наук".

Министр заявил об улучшении за последние 3 года показателей качества общего образования: "Данный результат также сказался на показателях приема в вузы. Так, за последние 3 года количество абитуриентов, набравших более 500 баллов, возросло на 19%, а более 600 баллов – на 32%".

Он также напомнил, что в этом году количество вузов в стране достигло 51, а студентов – 160 000.