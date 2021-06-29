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Министр образования: Вызывают обеспокоенность некоторые тестовые задания

Министр образования: Вызывают обеспокоенность некоторые тестовые задания С точки зрения решения важных вызовов, стоящих перед сферой образования в Азербайджане, большое значение имеет законопроект "О высшем образовании".
Наука и образование
29 июня 2021 г. 12:43
Министр образования: Вызывают обеспокоенность некоторые тестовые задания
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С точки зрения решения важных вызовов, стоящих перед сферой образования в Азербайджане, большое значение имеет законопроект "О высшем образовании".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О высшем образовании".

Министр отметил, что в центре внимания находятся вопросы доступности высшего образования, равных условий.

"Кроме того, некоторые моменты с вопросами, попадающими в тестовые задания при приеме, вызывают нашу обеспокоенность", - сказал министр.

Он отметил, что в Азербайджане существует уже 100-летняя образовательная система: "У нас есть традиции и оставшееся нам наследство. Однако жизнь стремительно развивается и вносит новшества. Этим новым законопроектом мы не отказываемся от понятий ступени и уровни образования. В нашей сфере образования необходима классификация".

Министр выделил три важных момента: "Большая часть законопроекта опирается на традиции. Исследования, разбирательства, заключения специалистов – вторая сторона. Но у вопроса есть и эмоциональная сторона. При отборе самое важное обеспечить прозрачность".

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