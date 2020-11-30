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Министр образования выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе

Министр образования выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе В результате произошедшей ночью тяжелой автокатастрофы скончались три наших студента, работающих волонтерами в больнице модульного типа для коронавирусных больных. 1 студент тяжело ранен
Наука и образование
30 ноября 2020 г. 12:43
Министр образования выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе
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Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев выразил соболезнования близким студентов Медицинского университета, погибшим в автокатастрофе.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Сегодня утром мы получили очень печальную новость. В результате произошедшей ночью тяжелой автокатастрофы скончались три наших студента, работающих волонтерами в больнице модульного типа для коронавирусных больных. 1 студент тяжело ранен.

Погибшие - студент 5 курса фармацевтического факультета Азербайджанского Медицинского университета Сахиль Мустафазаде, студент 5 курса лечебного факультета Тунджай Мамедов и студентка 6 курса того же факультета Егяна Мамедова. Студент 5 курса лечебного факультета Илькин Агамирзаев тяжело ранен.

Выражаю соболезнования семьям погибших, раненому студенту желаю скорейшего выздоровления!".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri qəzada həlak olan tələbələrin yaxınlarına başsağlığı verib

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