Министр образования выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе

В результате произошедшей ночью тяжелой автокатастрофы скончались три наших студента, работающих волонтерами в больнице модульного типа для коронавирусных больных. 1 студент тяжело ранен

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев выразил соболезнования близким студентов Медицинского университета, погибшим в автокатастрофе.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Сегодня утром мы получили очень печальную новость. В результате произошедшей ночью тяжелой автокатастрофы скончались три наших студента, работающих волонтерами в больнице модульного типа для коронавирусных больных. 1 студент тяжело ранен.

Погибшие - студент 5 курса фармацевтического факультета Азербайджанского Медицинского университета Сахиль Мустафазаде, студент 5 курса лечебного факультета Тунджай Мамедов и студентка 6 курса того же факультета Егяна Мамедова. Студент 5 курса лечебного факультета Илькин Агамирзаев тяжело ранен.

Выражаю соболезнования семьям погибших, раненому студенту желаю скорейшего выздоровления!".