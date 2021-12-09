Министр образования: В следующем году стартует проект инновационных школ

В Баку стартовал фестиваль STEAM Азербайджан.

В Баку стартовал фестиваль STEAM Азербайджан.

В церемонии открытия фестиваля, организованного Министерством образования и проектом STEAM Azerbaijan, принимают участие министр образования Эмин Амруллаев, депутаты, представители общественности, гости из Турции и Израиля.

Выступая на мероприятии, министр образования Эмин Амруллаев отметил, что STEAM Азербайджан охватывает более 100 тысяч учащихся: "В 15 регионах будут открыты центры STEAM. В настоящее время в Губинском, Гянджинском, Сальянском, Агдашском районах действуют Steam-центры. Со следующего учебного года мы начнем проект инновационных школ".

Министр отметил, что проект был реализован благодаря особому вниманию и поддержке, оказанной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

В рамках фестиваля пройдут соревнования в таких категориях как "STEAM Open (Makerton)", "Hackaton", "Micro:bit", "Lego Sumo senior", "Lego Sumo junior", "Line folower", "3D Cad", "Short movie", "Edu dron" и "Humanoid robot".

Кроме того, участники ознакомятся с модулем квестовых технологий "Escape Room". В фестивале принимают участие 892 участника из 289 команд, 91 команда - из регионов и 198 столичных команд.

В рамках проекта STEAM регулярно проводятся соревнования и конкурсы с целью выявления талантливых учеников.