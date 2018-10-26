Министр образования: В Азербайджане обучается около 6 тысяч иностранных студентов

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит вносить свой вклад в глобальное образование".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на круглом столе на тему "Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию", проводимого в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума в Университете АДА.

Он отметил важность образования на пути развития любой страны.

"Азербайджан активно инвестирует в образование как для своих студентов, так и иностранных. В Азербайджане на данный момент обучается около 6 тысяч иностранных студентов. Кроме того, по указу президента Азербайджана на следующие 5 лет было выделено 200 стипендий для студентов из стран-участниц ОИС и Движения неприсоединения. Азербайджан продолжит вносить свой вклад в развитие глобального образования", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что пользу от высокого уровня образования получают все сферы жизнедеятельности страны.