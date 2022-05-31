Министр образования: В Азербайджане менее 1% учащихся получают образование в частных школах

"Образовательная сфера в основном находится под контролем государства. Наряду с государственными учебными заведениями, в стране растет количество частных школ. Сейчас в стране менее 1% учащихся получает образование в частных школах".

"Образовательная сфера в основном находится под контролем государства. Наряду с государственными учебными заведениями, в стране растет количество частных школ. Сейчас в стране менее 1% учащихся получает образование в частных школах".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на общественных обсуждениях на тему "Роль частного бизнеса в образовании".

По его словам, хотя образование в классическом понимании во многих обществах воспринимается как синоним слова школа, на самом деле это не так: "Образование само по себе более широкое понятие и тут могут продаваться как формальная, так и различные формы неформального образования, товары. В зависимости от уровней образования зависит и их индустриализация".

Министр отметил, что частное образование воспринимается как прибыльная сфера: "В мировой практике имеются частные, но не прибыльные сферы. Если посмотреть опыт многих стран, в частности, в Турции все заведения в высшем образовании должны быть неприбыльными. Гарвардский университет является академической структурой, но там не думают о прибыли".