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Министр образования: В Азербайджане менее 1% учащихся получают образование в частных школах

Министр образования: В Азербайджане менее 1% учащихся получают образование в частных школах "Образовательная сфера в основном находится под контролем государства. Наряду с государственными учебными заведениями, в стране растет количество частных школ. Сейчас в стране менее 1% учащихся получает образование в частных школах".
Наука и образование
31 мая 2022 г. 11:43
Министр образования: В Азербайджане менее 1% учащихся получают образование в частных школах

"Образовательная сфера в основном находится под контролем государства. Наряду с государственными учебными заведениями, в стране растет количество частных школ. Сейчас в стране менее 1% учащихся получает образование в частных школах".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на общественных обсуждениях на тему "Роль частного бизнеса в образовании".

По его словам, хотя образование в классическом понимании во многих обществах воспринимается как синоним слова школа, на самом деле это не так: "Образование само по себе более широкое понятие и тут могут продаваться как формальная, так и различные формы неформального образования, товары. В зависимости от уровней образования зависит и их индустриализация".

Министр отметил, что частное образование воспринимается как прибыльная сфера: "В мировой практике имеются частные, но не прибыльные сферы. Если посмотреть опыт многих стран, в частности, в Турции все заведения в высшем образовании должны быть неприбыльными. Гарвардский университет является академической структурой, но там не думают о прибыли".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "Azərbaycanda şagirdlərin cəmi 1 faizdən az hissəsi özəl məktəblərdə təhsil alır"

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