Министр образования Азербайджана: Увеличилось число учеников, участвующих в олимпиадах

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году в олимпиадах в стране приняло участие около 22 тыс. учеников, а в этом году их число выросло до 27 тысяч. Я верю, что в будущем это число будет постепенно расти. Тесная взаимосвязь образования и науки всегда находится в центре внимания”.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия конкурса "Ученые будущего" заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в настоящее время в азербайджанском обществе есть достаточно учеников, которые в будущем смогут сказать свое слово.

М.Джаббаров подчеркнул, что на конкурсе "Ученые будущего" со 129 научными проектами участвуют ученики 9 и 11-х классов общеобразовательных учреждений из 11 городов и районов страны. 87 из них являются коллективными, а 42 - индивидуальными проектами.