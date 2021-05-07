Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ

При выборе университета в Украине необходимо обратить внимание на наличие лицензии и сертификата об аккредитации

При выборе университета в Украине необходимо обратить внимание на наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации. Если какого-то из этих документов нет, деятельность образовательного учреждения считается нелегитимной.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"На сегодня все формы собственности являются равными в Украине, поэтому и в случае с частными, и в случае с государственными университетами, в первую очередь нужно смотреть на наличие лицензии и наличие свидетельства об аккредитации.

Лицензия дает право университету осуществлять образовательную деятельность. Без нее поступать в любой университет невозможно. Я на сегодня не знаю подтвержденных случаев по какому-то университету, претензий не было. Если они есть, я готов от министерства образования Республики Азербайджан, от граждан принять соответствующий запрос, разберемся и посмотрим. Могут быть случаи, когда несильно добросовестные университеты, ведя хозяйственную деятельность, например, без лицензии, просто собирают деньги с доверчивых иностранцев. Такое может быть. Для любых родителей, самих абитуриентов, уполномоченных представителей рекрутинговых компаний в первую очередь важна лицензия. Лицензия дает право на осуществление образовательной деятельности. И второе - это сертификат об аккредитации. Сертификат об аккредитации говорит о способности университета выдать диплом. Если какого-то из этих документов нет, деятельность образовательного учреждения считается нелегитимной", - заявил С. Шкарлет.

Отметим, в апреле дипломы 67 отучившихся за границей граждан Азербайджана не были признаны.