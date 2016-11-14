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    Министр образования: Учреждение Бакинского инженерного университета не приведет к ликвидации других вузов данного профиля

    В 2017/2018-м учебном году новый вуз должен функционировать в полном объеме

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Учреждение Бакинского инженерного университета не приведет к ликвидации других вузов данного профиля. Информация об этом является всего лишь слухами". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров. 

    По его словам, будет создана соответствующая материально-техническая база университета: "Будет назначен новый ректор, разработаны учебные планы. В 2017/2018-м учебном году новый вуз должен функционировать в полном объеме. Ведутся обсуждения о месторасположении университета, готовятся различные предложения". 

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