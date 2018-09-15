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    Министр образования: Сто школ получили учебники, составленные по новой системе

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "С этого дня в 100 школах Азербайджана начнется реализация пилотного проекта по использованию в начальных классах учебников азербайджанского языка и математики, разработанных по новой системе".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов

    По его словам, новая система позволит составлять учебники в совершенно ином формате, более удобном с точки зрения фактора времени, позволяющем получить отзывы и совершенствовать издания: "В последующие месяцы состоятся общественные обсуждения учебников, подготовленных в рамках пилотного проекта, они также будут вынесены на рассмотрение специалистов".

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