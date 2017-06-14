Министр образования: Создается новая модель управления азербайджанскими университетами

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан как независимое государство усовершенствует систему управления наукой в высших учебных заведениях".
Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.
Он отметил, что в современном мире одним из главных призывов является усовершенствование науки, обеспечение увеличения роли интеграции в мировую науку: "У нас имеются широкие возможности, чтобы отвечать этой системе. Мы на первом этапе данного пути".
Министр отметил, что роль высшего образования, занятого формированием человеческого капитала, устойчиво увеличивается: "Наши университеты, наряду с традиционной подготовкой кадров, превращаются в производителя продукта, опирающегося на знания. В последние годы осуществлены определенные мероприятия по привлечению научно-исследовательских грантов. Это в определенной мере повышает интерес молодежи к науки".
М. Джаббаров подчеркнул, что основной работой считают обеспечение устойчивости национального высшего образования: "Поэтому создается новая модель управления университетом. В стране сейчас существует ряд предметов, связанных с научными исследованиями, которые не преподавались. В нашей стране есть грамотные ученые. Создание исследовательских институтов позволит широко воспользоваться их потенциалом. Не каждое научное исследование завершается успешно. Только инновации дают желаемый результат. Однако даже маленький успех приветствуется".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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