Министр образования: Создается новая модель управления азербайджанскими университетами

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан как независимое государство усовершенствует систему управления наукой в высших учебных заведениях".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в современном мире одним из главных призывов является усовершенствование науки, обеспечение увеличения роли интеграции в мировую науку: "У нас имеются широкие возможности, чтобы отвечать этой системе. Мы на первом этапе данного пути".

Министр отметил, что роль высшего образования, занятого формированием человеческого капитала, устойчиво увеличивается: "Наши университеты, наряду с традиционной подготовкой кадров, превращаются в производителя продукта, опирающегося на знания. В последние годы осуществлены определенные мероприятия по привлечению научно-исследовательских грантов. Это в определенной мере повышает интерес молодежи к науки".

М. Джаббаров подчеркнул, что основной работой считают обеспечение устойчивости национального высшего образования: "Поэтому создается новая модель управления университетом. В стране сейчас существует ряд предметов, связанных с научными исследованиями, которые не преподавались. В нашей стране есть грамотные ученые. Создание исследовательских институтов позволит широко воспользоваться их потенциалом. Не каждое научное исследование завершается успешно. Только инновации дают желаемый результат. Однако даже маленький успех приветствуется".